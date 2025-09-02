レッドソックスと契約延長した守護神アロルディス・チャプマン投手（３７）は１日（日本時間２日）に本拠地ボストンでのガーディアンズ戦前に記者会見を行い、「チームとチームメートに素晴らしい雰囲気があると感じているし、ファン、チームメイト、コーチ陣、メディカルスタッフにも恵まれている。私にとって簡単な決断」と話した。今季年俸は１０７５万ドル（約１５億８０００万円）で、ボストン・グローブ紙によると、今回