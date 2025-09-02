山形県内で「池袋駅前郵便局」をかたる詐欺と思われる電話が多数確認されている。「こんにちは池袋駅前郵便局からの重要なお知らせです」などと自動音声メッセージが流れ、その後オペレータを名乗る者に切り替わる手法の詐欺とみられる。 不特定多数の番号に連続してかけていることが確認されていることから、どの家庭に電話が行ってもおかしくない。思い当たることがない場合は、あわてずに十分に注意して対応してほ