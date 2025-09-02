秋田県五城目町は、2日午前9時15分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは内川地区の164世帯 335人です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体による補足情報内川地区で河川氾濫が発生したため◆避難情報が発令されている