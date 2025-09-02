２日放送のフジテレビ系系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、東京都世田谷区で１日、韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で警視庁が２日、同国籍で住居職業不詳の容疑者を殺人容疑で逮捕したことを報じた。コメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「ここ最近、体感的に治安が悪くなってきたなあって…」とポツリ。元ＮＨＫの岩田明子氏も「神戸の（女性刺殺）事件もあって