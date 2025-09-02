『スパイダーマン』シリーズでお馴染みのトム・ホランドが出演するレゴの公式ショートフィルム「Never Stop Playing」が公開された。このショートフィルムとビジュアルは、TVCMほか、デジタル広告、東京・渋谷エリアを中心とした交通広告でも展開予定。 トム・ホランドの七変化が堪能できる、ファン必見の映像が届いている。 トム・ホランドはこの度、レゴグループの新たな「Playmaker」に就任。