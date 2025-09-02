お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデルでタレントの近藤千尋（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。近藤は「しばらく茶髪さんはお休み久々の黒髪はなんだか慣れないなぁ」と書き出すと、茶髪から黒髪へ印象を変えた姿を公開。鏡越しの自撮りを複数枚投稿した。8歳の長女、5歳の次女、1歳の三女を育てる3児の母でもあることから、「夏休みお疲れ様でした