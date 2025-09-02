健康診断などを受けると、コレステロールや血糖値など数値が基準値よりも高い項目ばかりに、なにかと目が行ってしまうもの。ですが、実は「基準値よりも低い項目」にも危険が潜んでいることもあります。「健康診断の数値から、実は “隠れた腸トラブル”のサインが見えることも」と語るのは、『胃と腸のプロが図解で徹底解説腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』の著者で、10万人の腸を診てきた消化器内視鏡専門医の平島徹朗