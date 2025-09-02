Image: ウェザリー・ジャパン株式会社 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。覚えたはずのフレーズが、実際の会話でスムーズに出てこないもどかしさ。誰もが経験あるんじゃないでしょうか。単語、文法、発音…どれだけ頭でわかっていても「伝わるかどうか」の不安は、実践の場で壁となって立ちはだかります。「Wooask A8」は、そんな言語の壁を乗り