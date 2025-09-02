妹・サクラさんの腰痛を案じるスミレさん（つきママ@tsukimama34さんのフォロワー）。盲腸の手術後、さらに腰痛が悪化してしまい受診すると、母だけが先に呼ばれ涙目で戻ってきました。サクラさんは紹介状を渡され大病院へかかることに。数日後、検査を待つスミレさんに母が告げた病名とは？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『子宮頸がんと闘った妹の話』をど