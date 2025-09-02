「9月2日」。今日は何の日でしょう？答えは「くず餅の日」！東京・亀戸天神社の参道で創業した船橋屋で生まれた「くず餅」の日が、「く（9）ず（2）もち」の語呂合わせで2021年に制定されました。漢字で表記する「葛餅」もありますが、記念日に制定されている「くず餅」とは何が違うのでしょうか。「葛餅」と「くず餅」はそもそも原材料が違う！9月2日を語呂合わせで「く（9）ず（2）もち」と読むところから、東京都江東区亀戸に本