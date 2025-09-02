マイクロマガジン社は、GCN文庫『最終兵器家族』(小説：榊一郎、イラスト：たもりただぢ)を2025年10月20日に発売する。■榊一郎×たもりただぢタッグが贈る、ハートフル・スパイアクション開幕かつて地球を襲った宇宙怪獣は一人の少女の超能力によって殲滅された。だが少女はその偉業と引き換えにほぼ全ての記憶、『思い出』を失い、人形のようになっていた。再び襲来が予測される宇宙怪獣に対して、各国が軍備の再編成を進める中