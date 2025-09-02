福岡市交通局によると、市営地下鉄空港線・箱崎線は2日午前7時7分にJR筑肥線で発生した強風による運行規制の影響により、同8時23分現在、全線に遅れが発生している。同9時37分現在、地下鉄空港線・箱崎線のダイヤは通常運行となった。▶福岡市地下鉄・運行情報