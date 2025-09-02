「3COINS」とアニメ『SPY×FAMILY』の公式Xが、9月1日（月）に更新され、コラボアイテムの発売が今秋決定したことが発表された。【写真】放送が楽しみ！物語のキーとなるアイテムがちりばめられた『SPY×FAMILY』Season3メインビジュアル■詳細は後日発表この日それぞれの公式Xでは、「TVアニメ『SPY×FAMILY』by 3COINS COMING SOON」と書かれた1枚の画像が投稿された。画像は、ロイド、アーニャ、ヨル、ボンドのフォージ