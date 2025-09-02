現職の辞職に伴う福岡県芦屋町長選（16日告示、21日投開票）に、町議の貝掛俊之氏（54）＝自民推薦＝が1日、無所属新人で立候補すると表明した。町長選への出馬表明は2人目。貝掛氏は1日付で議員辞職した。2007年の町議選で初当選し、現在4期目。この日の記者会見では、前町政を継承しながら改善を図り、防災専門部署の設置や小中学校の体育館へのエアコン整備、市民センターを併設した入浴施設の建設などに取り組むとした。ボ