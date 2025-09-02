ドジャースは1日（日本時間2日）、負傷者リスト（IL）入りしていたマイケル・コペック投手（29）とキム・ヘソン内野手（26）の復帰を発表した。コペックは6月末に右膝を痛め、IL入り。その後、半月板損傷の手術を受け、復帰に向け傘下3Aでリハビリ登板に臨んでいた。キム・ヘソンは左肩を痛め、7月29日にIL入り。傘下3Aで実戦復帰後は9試合に出場。打率・324と好調を維持していた。チームでは先月末にイエーツやE・ヘルナ