福岡県東峰村長選（30日告示、10月5日投開票）に、村議で新人の大蔵久徳氏（68）が1日、無所属で立候補する意向を表明した。同日、議員辞職願を出した。村長選への出馬表明は2人目。大蔵氏は地元で米穀店を営み、村議を5期務めた。村長選には前回21年も出馬している。大蔵氏は「村内にはJR日田彦山線の駅が三つあるが、駅整備費が無駄に使われている」とした上で「無駄な出費を削減し行財政改革を進める」と話した。公約として