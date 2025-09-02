福岡県内の高校や高等専門学校の卒業生が集い、ゴルフの腕前を競う「第13回県高校OB・OGチーム対抗ゴルフ大会」（テレビ西日本主催、西日本新聞社後援）が8月30日、福岡カンツリー倶楽部和白コース（福岡市東区）であった。今年は36校40チームが参加し「福大大濠38会」（福岡大大濠高）が優勝した。1チーム4人で編成し、各チームの平均スコアで順位を競った。2位は「宗高わがまま同好会」（宗像高）、3位は「東筑紫学園高校野