西日本新聞市民医療講座が6日午後1時から、福岡県飯塚市吉原町の飯塚医師会館講堂（西鉄飯塚バスターミナルがあるビルの4階）で開かれる。済生会飯塚嘉穂病院（同市太郎丸）の中武俊二眼科部長が「眼疾患について」をテーマに講演する。受講無料。中武部長は九州大医学部卒、同大学院修了。飯塚病院、九大病院病棟主任、大分大病院講師などを経て、今年4月から済生会飯塚嘉穂病院眼科に着任し現在に至る。講座は西日本新聞エ