文部科学省は１日、教員の確保や質向上の方策を盛り込んだ論点整理案をまとめ、中央教育審議会の部会に提示した。教員志望者を増やそうと、大学の教職課程で学ぶべき内容を厳選することなどを打ち出した。中教審で詳細な制度設計を検討し、来年秋までに文部科学相に答申する予定だ。公立学校教員の採用倍率は２０２４年度、小中高校すべてで過去最低となるなど、教員のなり手不足が深刻化している。論点整理案では、「教師の質