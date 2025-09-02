警察官らをかたる電話で、静岡県伊豆市に住む30代の女性が1100万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 特殊詐欺の被害に遭ったのは、伊豆市に住む30代の地方公務員の女性です。 警察によりますと、8月中旬、女性の携帯電話に、厚生労働省の職員をかたる男や警察官をかたる女から「逮捕している男の家から、あなた名義の通帳が出てきた。あなたを共犯者だと言っている」「あなたに逮捕状が出ている」「あなたの資金の紙