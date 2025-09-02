２日放送のフジテレビ系系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、東京都世田谷区で１日、韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で警視庁が２日、同国籍で住居職業不詳の容疑者を殺人容疑で逮捕したことを報じた。ＭＣで俳優の谷原章介は「警察に相談していたのにも関わらず、この悲劇につながってしまった」とした上で「兵庫の（女性殺害の）件では、あれはまったく無差別な犯行であって、今回は知