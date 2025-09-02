映画「ダンス・ウィズ・ウルブズ」などで知られるカナダ先住民出身の俳優グラハム・グリーンさんが１日（日本時間２日）、カナダ・トロント市内の病院で死去した。享年７３。グラハムさんの代理人マイケル・グリーン氏が認めた。複数の米メディア報道によると代理人の代理人のグリーン氏は「（グラハムさんは）ついに自由になりました」と伝えた。グリーンさんは長く闘病生活を続けており、最期は妻にみとられたという。死因は