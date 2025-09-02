【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Amazonにて開催中のセール「Amazonスマイルセール」の対象商品にTCLのゲーミングモニター各種が追加された。 対象商品には、85V型/65V型/55V型の量子ドットMiniLEDゲーミングモニターや、75V型量子ドット4K UHDゲーミングモニターなど、大型ゲーミングモ