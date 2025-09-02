ダイソーをパトロールしていると、スマホグッズと一緒に立派な自立式一脚が陳列されていました！長さも安定感も申し分なく、気になるお値段はなんと￥770（税込）。これは家電量販店も冷や汗をかく商品だと思います。とにかくコスパが良いので、ダイソーでお買い物の際はぜひ探してみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スチール製自立式一脚（1.5m）価格：￥770（税込）サイズ（約）スタンド：最長149cm、最