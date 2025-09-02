千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。8月31日（日）放送の同番組では、放置されたダイアン津田が芸人たちからの暴露に絶叫する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は“完全売れっ子”となった津田に、“イジられる快感”と“ツッコミのキレ”を取り戻してもらうためのドッキリ企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」が、1年ぶりに復活した。津田と同期の中山