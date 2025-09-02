今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『スクラブシート（40枚）』。水回りのお掃除に便利なシートです。表面がざらざらとした質感で、洗剤なしでも汚れをしっかり落とせて便利！この手の商品はロールタイプが多いですが、こちらはあらかじめカットされていて楽ちん。40枚入りで200円と、無印よりもお安いです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スクラブシート（40枚）価格：￥220（税込）サイズ（約）：20cm×20c