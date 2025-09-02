卓球・中国超級リーグ卓球・中国スーパー（超級）リーグの深セン大学チームに所属する平野美宇のチーム内での振る舞いが現地で注目を浴びている。世界ランク1位の孫穎莎、同4位の蒯曼らと共闘する中、中国メディアは「コートサイドでのサポートには、スポーツの国際的な友情とスポーツマンシップが体現されている」と報じた。中国メディア「SOHU」は「卓球の試合で、珍しい光景が繰り広げられた。中国の孫頴莎がコートサ