現地８月31日に開催されたデンマーク１部リーグの第７節で、今夏に湘南ベルマーレから福田翔生が加入したブレンビーはミッティランとホームで対戦。１−３で敗れた。チームは黒星を喫したものの、この一戦に福田は０−１の81分から途中出場。リーグ戦３試合ぶりにピッチに立つとその７分後、敵陣ボックス内で味方のシュートを相手GKがはじいたボールに反応。ダイレクトで押し込んで、一時同点となるゴールを決めてみせた。