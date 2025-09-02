タレントの若槻千夏（41）が、グアムでの水着ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】若槻千夏の水着ショット（複数カット）これまでにも、おなかをチラ見せしたピンクコーデや、ハワイでの水着ショットなど、美しいスタイルが際立つ姿をInstagramに投稿してきた若槻。2025年8月31日の更新では、家族旅行でグアムを訪れたことを報告。オレンジやピンクの水着姿でプールを満喫する様子を披露している。「夏休みもきょう