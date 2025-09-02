国立環境研究所は、ガソリンや軽油の暫定税率が廃止された場合、２０３０年の国内の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量が６１０万トン増加するとの試算をまとめた。政府が国連に提出した温室効果ガス削減目標の達成に影響する恐れがあるという。環境省の依頼を受けた国環研の試算によると、２６年から暫定税率が廃止されて燃料価格が低下すると、ガソリンや軽油の消費量が増加するほか、電気自動車（ＥＶ）などのエコカーの普及が遅れ