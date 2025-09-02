あなたは卵は1日何個食べていますか？ 「完全栄養食」と呼ばれ、健康に良いと言われる卵ですが、何事も食べ過ぎはよくないというイメージもあります。一体、卵は1日何個まで食べていいのでしょうか。管理栄養士の竹内さんに詳しく伺いました。 ※この記事はMedical DOCにて【卵が”完全栄養食”と言われる所以を管理栄養士が解説 どのような栄養成分・健康効果があるのか】と題して公開した記事を再編集して配信しており、