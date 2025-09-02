米コロラド州で小型機２機が空中衝突する事故があった/KMGH（ＣＮＮ）米コロラド州北東部で小型機２機が空中衝突する事故があり、搭乗者のうち１人が死亡、３人が負傷した。米連邦航空局（ＦＡＡ）によると、現地時間の８月３１日午前、同州のフォートモーガン市営空港に着陸しようとしていたセスナ１７２型機とエクストラ・フルークツォイクバウＥＡ３００型機が空中で衝突した。両機にはそれぞれ２人が搭乗していた。無線傍受サ