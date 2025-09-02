ホテルのラウンジで過ごすような優雅なひとときを、自宅でも体験できたら嬉しいですよね。【3COINS（スリーコインズ）】では、気軽にヌン活を楽しめるアンティーク調のアイテムが新登場。そこで今回は、上品でおしゃれが魅力の「新作雑貨」を紹介します。 おうちヌン活ならまずはコレ！ アフタヌーンティーといえば、ケーキスタンドがあるだけで、おうちヌン活のクオリティも上がりそうです