【サンパウロ共同】中国やロシアなどで構成するBRICS議長国ブラジルが、トランプ米政権の関税強化への対応を協議する首脳級オンライン会議を8日に開催する方向で調整を進めていることが分かった。ブラジルメディアが1日報じた。