かつて細貝萌氏もプレーしたドイツの強豪レヴァークーゼン。昨シーズンまで指揮官を務めたシャビ・アロンソ監督がレアル・マドリーに引き抜かれたため、オランダ人のエリック・テンハフを新指揮官に招聘した。55歳のテンハフ監督はアヤックスでの手腕が評価され、2022年夏に苦しむ名門マンチェスター・ユナイテッドに着任すると、クリスティアーノ・ロナウドらと対立しながらも2024年10月まで指揮を執った。そして、今年7月からレ