2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗。伊東純也と関根大輝も所属していたチームは来日ツアーを行うなど日本との関係性を強めてきたが、フランス2部リーグへの降格が決まったことで変化を余儀なくされた。来年にはW杯が控えていることもあり、日本代表の主力である伊東は古巣であるヘントへ移籍。25歳になった中村も移籍を希望しているものの、残留を強く望むクラブとの関係性が悪化していると