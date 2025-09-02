ブレーブスは1日（日本時間2日）、レイズからウェーバーにかけられていた金河成（キム・ハソン）内野手（29）を獲得したと発表した。キム・ハソンは23年にアジア出身内野手として初のゴールドグラブ賞（ユーティリティー部門）に輝いた名手で、昨季までパドレスでプレー。FAとなり今季から2年2900万ドル（約42億円）の契約（1年目終了後にオプトアウト付き）でレイズに加入した。昨年9月に右肩を手術した影響で開幕は負傷者