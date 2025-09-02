韓国の大食い系ユーチューバー、ツヤンが自身の愛車を初公開した。【画像】ツヤン、死んだ元カレからの暴行を告白8月31日、ツヤンのサブチャンネルには「登録者1200万人ユーチューバーはどんな車に乗るのか？ツヤンの車を初公開」という動画がアップロードされた。この日、ツヤンのマネージャーは「アパレル工場に行くのにジョンウォン（ツヤンの本名）が車で向かう。あまりに汚れているので洗車してから行く。社長の車を初公開し