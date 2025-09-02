タレントの新山千春（44）が9月1日、Instagramを更新し、夏休みに家族で沖縄旅行したことを報告。水着姿や夫婦ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】新山千春の水着姿（複数カット）＆夫婦ショット新山は、2004年に元プロ野球選手の黒田哲史さんと結婚。2006年に長女・もあさんが誕生していたが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという、14歳年下の一般男性との再婚