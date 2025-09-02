第7管区海上保安本部の発表によりますと2日、宇部市沖で漁船から男性が転落し行方がわからなくなっています。2日午前0時43分ごろ、漁船 拓海丸の船長から「乗組員1人が海中に転落した」と118番通報がありました。現場は、 山口宇部空港の南およそ5.8キロメートルの海上で漁船には2人が乗っていて、行方が分からなくなっているのは乗組員の60代の男性です。現在、海上保安部が巡視艇などを出して捜索活動にあたっていますが、