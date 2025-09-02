お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（20）が、江の島を楽しむプライベートショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】池田レイラの水着姿（複数カット）2016年、父親の池田CRAZYさんと「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から芸能活動を行ってきたレイラ。2017年のM-1グランプリでは準々決勝に進出し、「ベストアマチュア賞」を受賞した。2024年2月には「週刊プレイボーイ」で人生初のグラビアに挑戦