「カブス７−６ブレーブス」（１日、シカゴ）カブスが延長十回、サヨナラ勝ち。２死三塁でケリーが左翼線へサヨナラタイムリーを放った。ナ・リーグ中地区２位のカブスは７９勝５９敗として貯金を２０とした。鈴木誠也外野手は「３番・指名打者」で出場。初回に左前打を放ち、直後に二盗を決めた。５打数１安打、１盗塁だった。カブスは０−３の四回、ハップが１９号ソロ。五回はショウの適時二塁打で１点を返した。六