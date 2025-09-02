自民党は参院選大敗の要因を検証した総括報告書に「解党的出直しに取り組む」と明記する方向で最終調整に入った。内閣や党の支持率低迷が影響したとも言及する見通しだ。2日の総括委員会会合に示す。関係者が明らかにした。