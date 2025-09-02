ニューヨーク市のジュリアーニ元市長＝1月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、交流サイト（SNS）でニューヨーク市のジュリアーニ元市長（81）に文民最高の勲章である「大統領自由勲章」を授与すると発表した。自身の「政治的盟友」（AP通信）で、8月30日に交通事故に遭って胸椎骨折などの重傷を負い、入院している。ジュリアーニ氏は1994〜2001年に市長を務め、治安改善で成果を上げたほか、01年9月