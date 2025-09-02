元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは8月31日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立った写真を披露しました。【写真】小嶋陽菜、美ボディ際立つスタイル披露！「魅せ方が驚異的」小嶋さんは「どこから見ても美しく華やかなチェック柄のツイードトップス」とつづり、5枚の写真と3本の動画を投稿。1〜2枚目では、トップスにショートパンツを合わせたスタイルを披露し、ほっそりとした美脚や二の腕が引き立っています。動画で