福岡管区気象台は2日午前4時10分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）を発表中です。2日は、日本海から朝鮮半島へのびる前線が、夜にかけて対馬海峡付近まで南下してくる見込み。前線に向かって高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射も加わり、引き続き大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。このため、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴