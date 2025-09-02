福岡県嘉麻市選挙管理委員会は1日、任期満了に伴う市長選の日程を来年4月12日告示、同19日投開票と決めた。市長選には現職の赤間幸弘氏（62）が4選を目指し立候補する意向を表明している。有権者数は2万9002人（1日現在、市選管調べ）。