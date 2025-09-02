福岡県糸島市選挙管理委員会は1日、任期満了に伴う市長選と市議選（定数20）の日程を、来年1月25日告示、同2月1日投開票と決めた。これまでに市長選に立候補を表明した人はいない。有権者数は8万5081人（1日現在、市選管調べ）。