9月1日夕方、静岡県菊川市の丁字路で軽自動車が直進してJR東海道線の線路付近まで入る事故があり、東海道線は上下で約1時間半運転を見合わせ、約1万4250人に影響が出ました。 警察によりますと、1日午後5時頃、掛川市西方の県道を南に向かって走っていた軽自動車が、丁字路交差点をそのまま直進し、東海道本線の線路付近まで進入しました。 列車と車は接触しておらず、車を運転していた静岡県掛川市に住む男性（43）にけがはあり