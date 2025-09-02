BE:FIRST / Secret Garden -from THE LAST PIECE-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で披露した最新曲「Secret Garden」のパフォーマンス映像をYouTubeで公開した。【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」のパフォーマンス映像新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に